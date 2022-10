Amadou Onana heureux de la comparaison avec Marouane Fellaini : "Il a toujours été décisif pour les Diables rouges et ses clubs. J’aimerais en faire autant"

Amadou Onana, le nouveau Fellaini ? Axel Witsel, Rio Ferdinand et Roberto Martinez l’estiment. De par son style de jeu, son physique et sa signature à Everton, le médian défensif belge est très régulièrement assimilé à l’ancien Diable rouge.

Une comparaison avantageuse pour le médian des Toffees qui reconnaît partager des points communs avec son prédécesseur : "On me compare à lui à cause de la taille, du gabarit. De la nationalité évidemment aussi. Défensivement, Marouane ne lâchait rien et apportait beaucoup sur le terrain. Je pense qu’on a malgré tout des styles de jeu différents. Marouane a marqué les esprits à Everton. On m’en parle souvent. Cela me fait donc plaisir d’être assimilé à lui. Il a toujours été décisif pour les Diables rouges et ses clubs. J’aimerais en faire autant" explique-t-il au micro de Pierre Deprez.

Interrogé par Pierre Deprez à Everton, l’international belge revient sur ses premiers mois chez les Toffees, ses ambitions à un mois de la Coupe du monde et sa relation avec Frank Lampard. Un reportage sur Amadou Onana sera à retrouver dans l'émission 100% Sport ce dimanche.