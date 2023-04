Amadou Onana décrit Domenico Tedesco : "Rigueur, discipline, communication et énergie !"

On est passé d’une forme de catastrophisme sous Martinez à un gros emballement soudain sous Tedesco, il faut pouvoir gérer ce changement très rapide : "C’est ça le football. Quand ça va mal, tout le monde nous tape dessus, tout le monde va critiquer, tout le monde va chercher le petit truc négatif qui ne va pas. Et là on gagne deux matches d’affilée contre deux bonnes équipes, je l’avoue, et c’est tout autre chose, tout va bien, renaissance de la Belgique etc. Moi je suis préparé à ce qu’il y ait encore un coup de mou. Parce que qui dit 'pic', dit ensuite 'bas'. Je suis préparé à ça et serein par rapport à ça. Je ne me laisse pas perturber par le positif ou le négatif. On a un objectif à atteindre, c’est la qualification pour l’Euro. C’est la seule chose sur laquelle je mets mon focus."

Plusieurs cadres ont souligné la présence d’une nouvelle énergie depuis le début du rassemblement. Comment l’expliquer ? "Toute chose qui est nouvelle donne envie. Et c’est exactement ce que le coach essaie de faire, d’apporter de l’énergie positive parce qu’il sait qu’au cours des derniers mois ça n’a pas toujours été facile. La bonne ambiance, l’énergie positive, les bonnes ondes, ce sont des choses sur lesquelles il s’est vraiment concentré. Et ça porte ses fruits."

Romelu Lukaku a dit que les jeunes et leur énergie lui ont rappelé la génération dorée à ses débuts. "C’est bien à entendre parce que si on connaît la Belgique aujourd’hui, footballistiquement parlant, c’est grâce à eux. Qu’il dise qu’il voit ça en nous, ça motive. Ça promet pour la suite."

L’attitude des "anciens" depuis tous ces changements ? "Ils ont été très bienveillants, protecteurs, ils ont essayé de donner des conseils aux plus jeunes. Notamment Romelu, Kevin à sa manière aussi même s’il est un peu plus calme. Moi personnellement, je n’avais jamais vu Kevin comme ça. Très ouvert, qui essaie de communiquer avec tout le monde. Je pense qu’il joue un rôle différent aussi avec le brassard de capitaine. Il a pris ses responsabilités. On l’a vu encore pendant le match contre l’Allemagne. Il essaie aussi de beaucoup aider et communiquer au jour le jour dans la vie du groupe."

Ils ont douté les cadres après l’élimination prématurée à la Coupe du monde ? "Douté, je ne pense pas. Ce sont des professionnels. Ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Donc qu’ils aient douté ça m’étonnerait. […] Je pense qu’ils se sont tous posé la question 'dois-je reste ou dois-je partir ?' mais douter je pense que c’est un grand mot."

L’impression que beaucoup sont contents de voir du changement : "Martinez a fait du bon boulot, rester six ans à la tête d’une équipe nationale ce n’est pas rien. Et avec d’excellents résultats. Moi c’est celui qui m’a permis de jouer pour ce pays. Ce sont deux systèmes différents mais du nouveau, ça fait du bien à l’ensemble de l’effectif."

Est-ce que cette équipe aurait passé le premier tour au Qatar ? "C’est une équipe qui a beaucoup de qualités, mais l’équipe qui était au Qatar en avait aussi. Même peut-être plus que celle-ci. Dans l’énergie en tout cas, ici on est mieux. Maintenant on n’a pas encore l’expérience des grands tournois. Donc je ne m’avancerais pas à dire qu’on aurait passé les phases de poules."