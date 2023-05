Amadou Onana confiant pour l'avenir des Diables : "Avec Tedesco, on a trouvé le coach parfait pour un renouveau"

Avant de revenir sur sa première saison en Angleterre : "J’en ressors plus grand. Ça a été une saison test dans le plus gros championnat du monde. Ça va très vite. J’ai quand même dû m’adapter pendant deux mois. Quand on a le ballon, on n’a que quelques secondes pour réfléchir. Avec tout le respect que j’ai pour la Ligue 1, ça va plus vite".

Débarqué de Lille pour la coquette somme de 40M d’euros en août dernier, Amadou Onana a "passé un cap" cette saison. "Ça s’est vu en Coupe du monde avec la Belgique. On m’a octroyé un rôle plus important. Le sélectionneur a vu le joueur que j’étais en train de devenir", a poursuivi le Belge.

Suspendu pour le troisième et dernier match de poules contre la Croatie, Onana "regrette" de ne pas avoir pu aider l’équipe : "Ça fait partie de mon processus d’apprentissage. Ça va me servir de leçon. C’était mon premier grand tournoi".

On peut aller très loin avec cette colonne vertébrale : le meilleur gardien du monde, Courtois, le meilleur meneur de jeu, De Bruyne

Le premier et sûrement pas le dernier pour celui qui s’est d’ores et déjà imposé comme le nouveau patron du milieu de terrain sous Domenico Tedesco.

"On a trouvé le coach parfait pour un renouveau. Avec un groupe aussi jeune, il faut avoir une certaine communication. Il est assez psychologue. Ça va prendre un peu de temps à trouver les automatismes. Nos deux premiers matches (3-0 en Suède, 3-2 en Allemagne fin mars) ont été fructueux. On a la bonne mentalité. On veut gravir les échelons et remporter des titres. On est confiants en ayant conscience qu’il nous faudra énormément de travail. On peut aller très loin avec cette colonne vertébrale : le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois, le meilleur meneur de jeu, Kevin De Bruyne. Axel Witsel m’a énormément appris. Il m’a pris par la main. Aujourd’hui, on a un bon mix entre l’expérience et des jeunes qui ont faim", a conclu Amadou Onana, qui devrait rapidement retrouver le groupe des Diables pour les rencontres contre l’Autriche (17 juin) et l’Estonie (20 juin).