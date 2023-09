Amadou Onana : "C'est un objectif d'être capitaine des Diables un jour, j'ai les qualités requises pour ce rôle"

Absent lors du précédent rassemblement des Diables Rouges en juin, Amadou Onana a retrouvé le groupe pour les deux matches du mois de septembre, contre l'Azerbaïdjan et l'Estonie.

"J’ai vécu les matches de juin comme un vrai supporter des Diables. C'est toujours dommage de ne pas pouvoir être là, mais j’étais derrière eux bien sûr. Je suis déjà un cadre ou patron du vestiaire ? C'est vous qui le dites. Patron, c'est un grand mot. Il y a encore de l’ancienneté dans le groupe. Moi je reste le même, je vais essayer d’aider. C'est un objectif d'être capitaine de mon pays un jour. Ca prouve une certaine confiance par rapport aux équipiers et au staff. Je pense avoir les qualités requises pour assumer ce rôle un jour. J'essaie d'avoir du leadership sur le terrain et en dehors. Il faut savoir quoi dire aux autres, être un leader par la qualité aussi. On gagne de la sorte la confiance des équipiers. J'assume le rôle qu'on me donnera dans cette équipe. Beaucoup de gens me regardent, j’en ai conscience", a-t-il expliqué.

Et d'ajouter : "Je me sens en forme. On ne ressent pas de crainte avant le match en Azerbaïdjan. C'est un long voyage, il faut simplement prendre tous les adversaires au sérieux. C'est piégeux. La nouvelle génération ? Il faudra être patient car on a beaucoup de jeunes joueurs. Heureusement, il y a encore quelques anciens pour nous prendre la main et nous guider. Il faudra de la patience et du travail."