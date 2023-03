Amadou Onana après la victoire en Suède : "On a eu deux jours pour assimiler le système, mais les automatismes étaient là"

Amadou Onana aura marqué de son empreinte le milieu de terrain des Diables Rouges face à la Suède. Infatigable au dans l'entrejeu, le joueur revient sur la victoire 3-0.

Les Diables Rouges étaient attendus ce vendredi soir et ils ont répondu présents. Notamment Amadou Onana qui aura presté au milieu : "C’est vrai qu’on était attendu au tournant. On nous a appelés la nouvelle génération et tout le monde a regardé ce match de plus près. Je pense que pour une première, avec un nouveau staff et un nouveau système, c’était pas mal", explique le joueur au micro de Manuel Jous.

D’autant plus que les Diables évoluaient dans un nouveau système. Un système appris en très peu de temps : "On s’est entraîné deux jours tous ensemble. C’est tout ce qu’on a eu et on a fait pas mal d’analyse vidéo pour assimiler le système. Et bien qu’on n’a pas beaucoup joué ensemble, les automatismes étaient là et ça s’est vu ce soir", rajoute Onana.

Avec cette victoire, la campagne qualificative pour l’Euro débute bien pour nos Diables. En plus de la victoire, l’ambiance règne dans le groupe : "Tout le monde a bien accueilli tout le monde. On a essayé de créer un esprit d’équipe sur les deux, trois jours qu’on a eu. Ce n’était pas facile, mais on est des professionnels. Pour la campagne, elle débute bien. Mais il faut garder la tête sur les épaules et ne pas trop s’enflammer. C’est un bon début. On peut bâtir sur ça."

Ce mardi, les Diables auront un second match avec l'amical face à l’Allemagne. Avec probablement quelques tests pour Dominico Tedesco comme le conclut Onana : "Ce sera un bon test pour nous. On va essayer plusieurs choses."