Amadou Onana ambitieux : "Oui, je serais déçu de ne pas être dans les 26 Diables qui iront au Mondial"

Débarqué à Everton cet été, Amadou Onana n’a pas mis longtemps à trouver ses marques. Elégant balle au pied, costaud dans les duels et hargneux dans son abattage, le Belge est un titulaire indiscutable chez les Toffees (11 matches sur 13). Et alors qu’il a intégré le giron des Diables rouges sur la pointe des pieds, il y s’est forgé une vraie place. Apprécié par Roberto Martinez, il pourrait être l’un des outsiders (voire plus…) pour une place dans les 26 au Qatar.

Dans un long entretien accordé à Pierre Deprez, le sympathique médian s’est livré à cœur ouvert. Avec l’humilité qui le caractérise, lui qui revient de très loin dans le football. : "Si j’ai des certitudes quant à ma présence dans les 26 ? Je n’ai jamais de certitudes. Il y en a jamais en football. De l’espoir, j’en ai toujours. C’est à moi de faire le job sur le terrain. Cela va passer par mes performances, ici à Everton, pour parvenir à avoir une place dans le groupe au Qatar. C’est un clair objectif pour moi. Si j’ai plus de chances d’être au Qatar grâce à mon début de saison ? Oui, je suis d’accord, au vu de mes performances. De semaine en semaine, je m’améliore. J’espère que le sélectionneur partagera cet avis-là. Si je ne suis pas sélectionné ? Ce sera une déception, clairement. J’ai travaillé pendant des mois, des années pour y arriver. Je vais donner le meilleur de moi-même et on verra…"

Reste à voir quel rôle, plus offensif ou défensif, lui sera attribué dans le futur chez les Diables : "Au final, on me demande de faire des tâches un peu similaires à Everton et en équipe nationale. On me demande de faire les tâches défensives et de me projeter vers l’avant. J’ai le feu vert de Roberto Martinez pour me projeter vers l’avant, en tout cas c’est comme ça que je le ressens. En tant que médian défensif, ce n’est pas forcément notre rôle de marquer ou de donner des assists mais j’essaie d’être différent, d’apporter ce plus-là."

A quelques semaines du Mondial, reste désormais à éviter la blessure de dernière minute. Est-ce que cela trotte dans sa tête ? "Tout le monde a peur des blessures. Tout sportif du haut niveau a peur des blessures parce que c’est une période où on ne peut pas faire ce qu’on aime. Regarder les autres jouer depuis le banc de touche, c’est la pire des choses. Mais ce n’est pas pour autant que je vais lever le pied. Je vais y aller à 100% et si quelque chose doit se passer… enfin je ne l’espère pas."

En cas de blessure, il viendrait rejoindre le contingent de blessés belges à l’heure actuelle, une ribambelle de joueurs pansant leurs plaies depuis quelques semaines. Pas de quoi l’inquiéter : "On a un groupe exceptionnel, une génération qui est folle. Avec des talents à ne pas en finir. Je ne m’inquiète pas. Confiance totale. Ils vont tout faire pour être là."

Lui aussi va tout faire pour être là. Et vu ce qu’il montre depuis le début de saison, force est d’avouer qu’Onana s’en donne les moyens. Reste à voir quelle sera la décision du toujours très conservateur Roberto Martinez.

Un reportage sur Amadou Onana sera à retrouver dans l'émission 100% Sport ce dimanche.