Amadou Onana : "Aligner Youri Tielemans ou moi contre le Maroc ? J'ai de la chance, je ne suis pas le coach..."

Bien monté à la pause durant Belgique - Canada, le premier match des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022, Amadou Onana a pris part aux activités médias ce vendredi.

"J’ai dit que je venais sur ce Mondial avec une motivation de fou, je n’ai peur de rien. Quand on me donne ma chance, je veux montrer mes qualités au mieux. Le foot, c’est une chance, je profite de chaque instant. Je ressens la confiance de Roberto Martinez, ça me rassure. Aligner Youri Tielemans ou moi contre le Maroc ? J'ai de la chance, je ne suis pas le coach (sourire), je ne dois pas choisir. Tout le monde a le même but ici : jouer. Il faut demander au coach, c’est lui qui fait l’équipe. Chaque joueur a des qualités : Youri, moi, etc. Ma qualité principale, c'est sans doute le physique, oui. Axel Witsel, Youri et moi... peu importe la paire, on sera complémentaire. Jouer avec Axel, ça rassure, il a beaucoup d'expérience. Il apporte du soutien et des conseils, ça facilite la tâche. Sa présence me donne de la liberté, je peux un peu évoluer comme box to box quand j'évolue avec lui", indique le joueur d'Everton.

"L'intensité est très haute en Premier League. Ca m'a permis de développer principalement deux qualités : ma vitesse d’exécution et l'intensité. Ce championnat va très vite, il faut s'adapter. La comparaison avec Marouane Fellaini ? Je prends ça comme un compliment, il a été décisif pour les Diables Rouges. On a un style différent, je n’essaie pas d’être le nouveau Marouane, j’essaie simplement d’être la meilleure version de moi-même. A 21 ans, on n’est pas encore complet. J’ai encore beaucoup de chances à apprendre. Je peux apprendre de tous joueurs. Je prends des conseils où je peux en prendre", précise ensuite celui qui s'est inspiré, par exemple, de Paul Pogba par le passé.

En peu de temps, il est passé par Lille, Everton et peut-être bientôt une première titularisation en Coupe du monde. "Je ne trouve pas que ça va trop vite. Tout se passe comme prévu pour moi, à chaque étape de ma carrière. Les décisions sont logiques je trouve", conclut-il.