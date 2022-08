Amadou Onana à propos de ses premières semaines à Everton : "Je dois encore m'adapter"

À son entrée au jeu, le Diable Rouge a tenté d'insuffler des impulsions offensives, comme le lui a demandé son entraîneur, Frank Lampard. "C'est ce que j'essaie toujours de faire : jouer vers l'avant, tirer mes coéquipiers et tout donner pour aller chercher les trois points. Quand je suis arrivé, le manager m'a dit d'être moi-même et de donner de l'énergie à l'équipe."

Je dois encore m'habituer à cette nouvelle compétition.

Onana, qui avait obtenu 9 minutes de temps de jeu lors de ses débuts contre Aston Villa, pourrait obtenir plus de minutes contre Fleetwood Town en Carabao Cup mardi et, qui sait, peut-être même obtenir une place dans le onze de base. "J'ai hâte, mais tout commence à l'entraînement, c'est là que je dois aller chercher ma place. De toute façon, je dois encore m'habituer à cette nouvelle compétition. C'est un football différent, avec un rythme différent. C'est plus physique et c'est plus rapide, mais je fais tout ce que je peux pour m'y adapter le plus vite possible."

Après la Carabao Cup, Everton se déplacera samedi prochain à Brentford pour le compte de la quatrième journée de Premier League. Les Toffees chercheront à engranger une première victoire en championnat.