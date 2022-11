Amadou Onana à propos de sa carte jaune : "Dans le football, aujourd’hui, il faut sauter comme un pingouin !"

Les Diables rouges ont perdu leur deuxième rencontre de la phase de groupes de la Coupe du monde ce samedi face au Maroc 0-2. Une énorme déception puisque les Diables n’avaient plus perdu en phase de poules d’un Mondial depuis 1994. La rencontre du premier décembre face à la Croatie sera donc décisive, et Amadou Onana manquera cette rencontre pour un excès de cartons jaunes. Il était forcément déçu bien qu’il n’était pas tout à fait en accord avec le carton qu’il a reçu face aux Marocains.

Amadou Onana a répondu aux questions de notre envoyé spécial sur place, Pierre Deprez : "J’avais l’impression qu’on avait le contrôle du match. En première période aussi, mais en deuxième aussi, on gardait bien le ballon je trouve. Mais malheureusement, ils ont été dangereux sur coups de pied arrêtés, comme sur le but annulé en première mi-temps. Pour moi il n’y a que ça, ils n’ont pas eu beaucoup d’autres chances."

Les Belges n’ont pas eu tant d’occasions que cela non plus… "C’est vrai qu’on ne s’est pas créé énormément d’occasions mais je pense qu’on avait la main sur le ballon, on avait le contrôle, il va falloir analyser le match, là je suis encore à chaud. Mais oui peut-être qu’on n’en a pas eu assez."

Dommage d’être sorti si tôt dans la rencontre alors que son duo avec Witsel fonctionnait bien : "Oui ça fonctionnait très bien. Mais, on s’entend très bien. Je pense qu’on est compatible tous les deux. Youri (Tielemans) est très bien rentré aussi, il a fait son boulot, il a été top. Sur ce point-là, rien à dire."

Défensivement n’est-il pas prévu que quelqu’un soit au premier poteau sur les coups franc ? "Si, on a tous nos tâches, après je ne sais pas qui devait y être. Mais il devait y avoir quelqu’un certainement. On a des gens expérimentés qui s’occupent de ça. Je ne m’en suis pas tracassé avant le match, j’étais serein."

Au maximum, les Diables auront six points et ce sera sans doute compliqué de finir premier du groupe : "Difficile mais on n’a pas d’autre choix que de donner 100% au prochain match. Je vais faire tout mon possible pour donner le boost à mes coéquipiers à l’entraînement parce que je ne serai pas là pour le match face à la Croatie, je vais tout faire, être le premier supporter de l’équipe."

L’absence de Lukaku ? "Oui, ça change quelque chose, mais on a d’autres attaquants. Michy l’a montré au premier match, Loïs l’a montré contre l’Egypte. Au niveau des attaquants il n’y a pas de soucis à se faire mais c’est vrai que le retour de Romelu c’est une bonne nouvelle."

Un peu de culpabilité après ce second carton jaune ? "Je pense que dans le football d’aujourd’hui il faut sauter comme un pingouin. Je dois être désolé d’être grand et longiligne ? Pfff. Je suis déçu."