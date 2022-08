Amadou Diawara vient muscler le milieu de terrain d’Anderlecht

Transféré par la Louve pour 21 millions d’euros en 2019, il n’a pas totalement répondu à l’attente et a presque disparu des radars la saison dernière (8 apparitions, 307 minutes). "Je suis convaincu que choisir le RSC Anderlecht est l’étape idéale pour relancer ma carrière. J’ai beaucoup appris en Italie en Serie A, mais il était temps pour moi de relever un nouveau défi. Je suis très heureux de faire partie d’une équipe où je peux partager mon expérience. J’ai envie de faire mes preuves."



Avec son solide gabarit (1m83, 75 kilos), il doit apporter un peu de "muscles" et de hargne à un entre-jeu mauve qui en manque depuis la blessure de Trebel. Felice Mazzu, le connaît bien. "J’avais analysé son profil lorsque j’entraînais Genk et que nous avions joué contre Naples. C’est un profil qui nous manque au niveau de l’intensité donc c’est bien. Le fait qu’il n’ait pas beaucoup joué avec l’AS Rome ces derniers temps n’est pas vraiment problématique. A moi de bien gérer la situation mais, il est bien physiquement et pas loin d’être prêt", assurait le coach bruxellois ce mercredi en conférence de presse.