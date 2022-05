Amaarae et Kojey Radical : deux grands noms de la scène alté au CORE Festival

Quand les festivals Tomorrowland et Rock Werchter s’associent et collaborent, ça donne la naissance d’un festival qui deviendra, lui aussi, rapidement incontournable : le CORE Festival. Ce tout nouveau festival de deux jours prendra place ces vendredi 27 et samedi 28 mai au parc d’Osseghem à Bruxelles. Avec son programme particulièrement éclectique proposé sur quatre scènes différentes, le CORE Festival annonce la couleur : il misera sur la diversité des genres. "Quality indie, hip-hop, electronica, hyperpop et alternative dance", le line-up du festival promet une expérience musicale dont on se rappellera encore longtemps.

Si l’on peut retrouver des grands noms de la scène rap tels que Nas, Denzel Curry, ou encore Action Bronson, la scène belge y est tout aussi bien représentée. Les artistes Peet, Lous And The Yakuza ainsi que Blackwave viennent compléter un line-up riche en promesses. On peut également remarquer que l’afroworld y aura sa place et sera notamment incarné par les DJs et producteurs Major League DJz et Kampire. La scène alté sera également présente. L’alté, c’est ce hip-hop underground qui s’est à l’origine développé au Nigéria, mais qui s’est rapidement étendu dans le reste de l’Afrique et sa diaspora. Le terme "alté" émerge dans les années 2010 et signifie les alternatives et modes individualistes et non traditionnels d’expression de soi à travers la musique et la mode. Ainsi, l’alté est une fusion de genres qui combine des éléments d’afrobeats, du dancehall, du reggae, du hip-hop et de l’alternative R&B.