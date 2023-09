Ama Lou se livre dans son premier album « I Came Home Late »

Alors qu’elle nous servait "At Least We Have This" en novembre 2021, tout en promettant de revenir sous peu avec un projet plus conséquent, Ama Lou vient tout juste de dévoiler son premier album. Si cet opus était plus qu’attendu, c’est que la chanteuse londonienne avait habitué son public à des EP de quelques titres seulement (maximum cinq). Avec "I Came Home Late", elle propose un bel éventail de quinze titres qui permet de mieux appréhender l’univers musical actuel de cette artiste de 25 ans. Celle qui écrit ses propres chansons depuis l’âge de 11 ans aborde dans ce nouveau projet une écriture plus personnelle, plus introspective.

Arrivée sur le devant de la scène en 2018, avec des premiers singles assez engagés, elle en a fait du chemin depuis. Tout en gardant cette même plume chargée de poésie, de sincérité et d’intelligence, la chanteuse et auteure n’a fait que confirmer à quel point elle était talentueuse au fil des ans. Rien d’étonnant lorsque l’on sait qu’elle ira jusqu’à quitter les quartiers nord de Londres qui l’ont vu naître et grandir pour L.A. dans la seule optique d’affûter au mieux son univers musical. Fascinée par le R&B et le hip-hop des années 90 et 2000, elle y étudie la culture hip-hop et son histoire pendant quatre ans. C’est donc tout aussi naturellement que l’on retrouve cette passion pour le R&B d’il y a trente ou vingt ans dans ses différentes compositions musicales.