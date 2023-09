Cléo, six ans, est follement attachée à sa nounou capverdienne, Gloria, qui s’occupe d’elle et l’élève depuis l’enfance. Mais cette dernière doit quitter la région parisienne et retourner d’urgence dans son pays auprès des siens. Le cœur rempli de tristesse, Cléo ne souhaite qu’une seule chose : la revoir au plus vite. Gloria l’invite alors à venir passer un dernier été ensemble sur son île, avec sa famille...