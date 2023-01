"AM" d’Arctic Monkeys, "Racine Carrée" de Stromae… : ces albums qui ont déjà 10 ans cette année

Précédé par les singles "Suit and Tie", "Mirrors" et "Tunnel Vision", The 20/20 Experience est, parlons en toute franchise, le dernier grand album de Justin Timberlake. Il faut avouer qu’il est même moins bon que le précédent, FutureSex/LoveSounds, qui contient les fameux "What Goes Around… Comes Around", "My Love" avec T.I ou encore "LoveStoned / I Think She Knows".