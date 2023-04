Alzheimer : des recherches belges prometteuses !

Le service de Psychologie Cognitive et Neurospychologie de l’UMons recherche des participant.e.s au stade débutant de la maladie pour tester des méthodes de prise en charge de la mémoire et du langage, dans le cadre d’une thèse de doctorat. Cette recherche se déroulera en plusieurs étapes sur une période de 4 mois et ne présente aucun risque pour les participant.e.s. Pour plus d’informations, contactez Melike SEMIZ,

