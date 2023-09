Alzate revient sur son été animé : "A la fin du mercato, j’ai eu l’impression que le Standard était la meilleure option pour moi"

Steven Alzate était présent en conférence de presse ce jeudi pour préfacer la rencontre de ce samedi face à l’OHL, mais aussi et surtout pour parler de son retour chez les Rouches, tant attendu par les supporters et qui s’était dessiné dans les dernières heures du mercato estival.

Si du côté du Standard, on a longtemps espéré pouvoir récupérer le milieu colombien, du côté du joueur, le mercato a été tout aussi incertain : "Ça a été un été stressant. Il y a eu de l’intérêt d’autres clubs. Mon plan était de rester à Brighton, mais ça n’est pas arrivé. A la fin, ce qui faisait le plus de sens pour moi était de revenir ici. J’étais là l’année passée, je connais le club, les joueurs. Evidemment les fans sont incroyables. Ça a joué une grande partie dans mon retour".

Grande différence par rapport à la saison passée, ce n’est plus Ronny Deila, mais Carl Hoefkens à la tête des Liégeois. Pour Alzate, cela ne change pas vraiment les choses : "Je savais que j’allais devoir me battre pour ma place, mais le fait que j’étais déjà confortable avec l’environnement a rendu les choses beaucoup plus faciles pour moi. Il y a eu de l’intérêt de grands clubs, mais le foot est parfois compliqué et je suis heureux d’être de retour".

Parmi les clubs intéressés, on a souvent cité le Club Bruges d’un certain Ronny Deila, qui avait également attiré Philip Zinckernagel, mais c’est bien au Standard que le Colombien a signé : "A la fin, s’il n’y a pas de contrat sur la table, l’intérêt ne veut rien dire. J’ai entendu des choses via internet et via mon agent, mais je ne veux pas entendre les intérêts, je veux juste entendre quand c’est concret. Il n’y a rien eu cet été".

Il n’a d’ailleurs pas parlé à Zinckernagel depuis la saison dernière, mais n’en voulait cependant pas à son ancien équipier d’avoir choisi la tunique Blauw en Zwart : "Un joueur apprécie quand un club le traite bien. Depuis mon arrivée, j’ai l’impression que tous les joueurs qui sont passés ici ont toujours eu des choses positives à dire sur le club. Mais à la fin, les joueurs doivent faire des choix dans leur intérêt et celui de leur carrière. Ce n’est jamais facile. Mais je suis sûr que Philip a encore de l’amour pour le Standard".

Si Bruges n’a pas proposé de contrat, d’autres clubs ont montré un intérêt concret : "J’ai eu des propositions de contrat d’autres clubs, mais j’ai décidé à ce moment de ne pas les accepter. J’avais l’impression que ce n’était pas la bonne chose pour moi. A la fin du mercato, j’ai eu l’impression que le Standard de Liège était la meilleure option pour moi".

La raison principale du retour du Colombien est la volonté de jouer du milieu de terrain : "A Brigthon, mon temps de jeu aurait été limité. Il y a beaucoup de milieux de terrain. Après avoir joué tous les matchs la saison dernière, je ne voulais pas juste attendre. Evidemment, il faut attendre pour avoir une opportunité, mais je voulais continuer à jouer. On était d’accord avec Brighton pour que je parte en prêt. C’était aussi une possibilité de rester à Brighton, mais en tant que joueur, surtout à mon âge, tu as besoin de jouer. Si j’avais été plus jeune, ça ne m’aurait pas dérangé d’être avec le groupe et d’attendre de recevoir ma chance. Mais j’avais l’impression de ne pas pouvoir me le permettre maintenant".

Et Alzate ne voit pas ce retour comme un échec ou une régression : "Je ne dirais pas que c’est un pas en arrière. Sur un plan personnel, c’est un autre pas dans ma carrière. Certains peuvent se demander pourquoi revenir si j’ai déjà eu une bonne saison au Standard, mais j’espère pouvoir jouer beaucoup de matchs et c’est à moi de continuer à bien jouer. J’ai l’impression de pouvoir faire une saison encore meilleure et cela sera bénéfique pour moi".

Si Deila est parti, un homme est resté et a joué un rôle important dans le retour d’Alzate, il s’agit de Fergal Harkin : "Pendant l’été, je suis resté en contact avec Fergal. Il m’a dit qu’à n’importe quel moment, si je voulais revenir, j’étais le bienvenu. C’était très agréable de sa part. C’est un super gars, un super directeur. Il a évidemment joué un grand rôle parce que je ressens sa confiance et c’est un homme honnête".

Au moment de parapher son contrat avec les Rouches, le Standard n’avait pas encore connu la victoire. Un mauvais début de saison qui ne lui a cependant pas fait peur et il était d’ailleurs titulaire pour le premier succès des Rouches.

Suite à ses bonnes prestations la saison dernière, Alzate était un peu attendu comme le sauveur par les fans liégeois et aura donc une certaine pression sur ses épaules, mais le Colombien le vit bien : "Je dirais qu’il y a moins de pression parce que quand je suis arrivé la première fois, personne ne me connaissait. Maintenant, j’ai fait une bonne saison l’année dernière donc tout le monde sait de quoi je suis capable. Je dois donc juste garder ces standards et même pousser encore plus. J’aimerais avoir plus de buts et assists, mais plus un joueur joue, plus il prend confiance, donc j’ai l’impression que ça pourrait être une bonne saison".

S’il était suspendu pour la réception de Westerlo, Alzate était également malade et n’a donc pas su s’entraîner pendant quelques jours. Les choses sont rentrées dans l’ordre et le milieu est prêt à affronter l’OHL. Une rencontre qu’il espère gagner et il a confiance en son équipe, qui progresse bien notamment grâce aux transferts, mais les joueurs se connaissent également mieux sur et en dehors du terrain. Il ne manque donc plus que les résultats.

Si l’objectif annoncé en début de saison était le top 6 et les Play-offs 1, le début de saison raté place actuellement les Rouches dans les Play-offs pour la relégation. Mais le Colombien croit encore au top 6 : "Comme j’ai dit, notre début de saison n’a pas été très bon, mais on est encore tôt et il reste beaucoup de matchs à jouer. Je pense que quand tout le monde aura assimilé la manière dont le coach veut jouer et où on sera confortable ensemble sur le terrain, on commencera à faire des résultats et remonter au classement. Rien ne sera facile, mais avec l’équipe qu’on a, j’ai bon espoir de finir dans le top 6".

S’il connaît le club, l’effectif a bien bougé depuis la saison dernière et Alzate doit donc s’intégrer dans un effectif qui a moins d’expérience, avec plus de jeunes joueurs, mais qu’il trouve qualitatif. Il est d’ailleurs confiant au moment de se déplacer à l’OHL ce samedi.