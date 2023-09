Alzate, le facteur X du "nouveau" Standard : "Sa présence change tout"

La fin de mercato a permis de façonner un Standard new-look. L’effectif de Carl Hoefkens compte plus de qualité. Un joueur a tapé dans l’œil des consultants de La Tribune : Steven Alzate. "Sa présence change tout", résume Stephan Streker.



Avec six changements ce nouveau Standard a décroché sa première victoire de la saison. "Ouf, parce que ça commençait à être loin pour le public, pour le club. Le Standard ne pouvait pas se trouver à un niveau pareil. Les dirigeants ont pris le risque : ils ont misé sur la jeunesse. Ils ont vu qu’ils ont foiré. Ils ont pris trois joueurs avec de la qualité. Ils ont mis le pied sur le ballon", analyse Marc Wilmots. "Alzate m’a énormément plus. C’est le moteur. C’est lui qui met le pressing. Pour lui le ballon est un ami. Il demande le ballon. Il éclaircit le jeu. Il joue en deux touches de balle. Il fait vivre le ballon. Il trouve les intervalles et il joue dans la verticalité. Il a apporté du calme."



"C’est un des meilleurs joueurs du championnat belge. Sa présence change tout. Il a un charisme absolu", ajoute Stephan Streker.



"Quand vous jouez rapidement, il y a plus d’espaces pour vos partenaires. Il me fait penser à Vermeeren de l’Antwerp", complète Philippe Albert. "Kawabe a joué libéré parce qu’Alazate et Hayden ont intégré l’équipe".