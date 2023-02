Alyah, une athlète à la voix d’or

Du 30 janvier au 5 février prochain, la RTBF se mobilise pour la 3e année consécutive et renforce ses programmations et ses contenus à l’occasion de la Semaine de la Musique Belge. Son but : mettre à l’honneur les artistes émergents de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’émission Les Ambassadeurs sur Vivacité accueillera chaque jour un artiste régional.

Ce mercredi 1er février marque la troisième journée de cette Semaine de la Musique Belge. Pour l’occasion, Les Ambassadeurs recevaient Alyah Lukunku, une jeune chanteuse liégeoise. Révélée dans l’émission The Voice France en 2021, ce tremplin lui a permis de sortir son premier single intitulé Million Miles. C’est en allant voir l’opéra Carmen à l’âge de 6 ans que sa vocation de chanteuse a vu le jour. Fille d’Ali Lukunku, ancien joueur de football du Standard de Liège, le sport a toujours été présent au sein de son foyer. Férue d’athlétisme, combiner ses deux passions n’a pas été un problème pour Alyah. Elle y trouve même des points communs comme le stress de parvenir à atteindre ses objectifs.

Je suis vraiment dans tout ce qui est jazz, RnB, soul

Avec un style musical propre à son univers, l’artiste a pour projet de sortir prochainement un EP. Son passage à L’ATLA Paris pour suivre une formation musicale lui a permis de perfectionner son art. Entre cette récente expérience et celle survenue aux côtés de Marc Lavoine à The Voice, Alyah a plus que jamais envie de se surpasser. Malgré sa notoriété grandissante, la chanteuse prend exemple sur son père et ne se prend pas la tête. Son objectif n’est pas la célébrité mais plutôt de réaliser son rêve.