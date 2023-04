Alunissage du Rashid Rover : pourquoi un tel regain d’intérêt pour la conquête de la Lune ?

Pour cet astrophysicien, cette mission est donc plus un test technologique qu’une mission visant à révolutionner nos connaissances sur la Lune. "C’est plus pour eux (les Émirats arabes unis, ndlr) une volonté de faire un premier pas dans un programme plus ambitieux parce qu’ils annoncent qu’ils veulent à terme être les premiers à installer une colonie ou une ville sur Mars. Donc si on veut se lancer dans des projets aussi ambitieux, il faut y aller pas par pas et donc, ici, le rover pour eux est un premier pas. C’est un petit pas, mais qui est nécessaire pour réaliser ce genre d’aventure."