Altocumulus lenticularis : quel est ce nuage impressionnant dans le ciel turc ?

Concrètement : l'air le plus bas est plus humide (la première couche de notre vinaigrette), en montant il se refroidit et finit par atteindre son point de rosée. L'air devient alors saturé d'humidité et le nuage se forme. Une fois que la masse d'air a fini sa progression et est passé au-dessus de la montagne, l'air redescend, se réchauffe, forme temporairement une "coupole" circulaire au-dessus de la masse montagneuse et puis disparaît comme elle est apparue.