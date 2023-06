Altmaier-Sinner : l’Italien surpris par le filet sur une balle de match, le point qui a fait basculer la rencontre ?

Quand il cherchera le sommeil, Jannik Sinner repensera sans doute à cette balle de match à 5-4 dans le 4e set. Et si c’est le cas, l’Italien maudira sans doute la bande du filet qui lui a joué un bien vilain tour.



Flashback sur le point qui a peut-être fait basculer cette rencontre du deuxième tour de Roland Garros. A cet instant, le 9e mondial bataille face à Daniel Altmaier, 79e à l’ATP, mais il maîtrise son sujet. Il mène deux sets à un et 5-4. Il sert pour le match et s’offre une occasion de conclure. En quatre coups de raquette, il déborde son adversaire. Il smashe dans l’axe du terrain, sur Altmaier. L’Allemand, presque dans les bâches, répond en coup droit. Sinner attend au filet, prêt à asséner la volée décisive. Mais la balle du droitier de Kempen heurte la bande et surprend le quart de finaliste 2020.



L’occasion est passée. Sa chance aussi même s'il obtient une seconde balle de match dans la foulée. Elle aussi galvaudée. Sinner ne le sait pas encore mais 1h40 plus tard, il quittera le court avec le goût amer de la défaite dans la bouche.



Ce point a-t-il tout changé ? Sans doute pas. Cela n'empêchera pas Sinner de ruminer.