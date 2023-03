Altin Gün : L’as des Aşk

Impossible d’évoquer le cinquième album d’Altin Gün sans faire un petit crochet par le confinement… Parce que cette période, un peu irréelle et pas si lointaine, a sérieusement enrayé la mécanique de la formation batave. Après deux albums inspirés par les musiques de Barış Manço, Selda, Erkin Koray, Moğollar et tant d’autres classiques psychédéliques gravés en Turquie entre 1969 et 1979, Altin Gün a sensiblement modifié ses plans. La faute à l’enfermement. Obligés de respecter les règles sanitaires, de vivre et d’enregistrer séparément, les six musiciens ont ainsi tourné le dos à la fougue collective de leur début pour confectionner, chacun dans leur coin, tels des laborantins, les fragments de deux disques un peu à part… Objets fantaisistes, amusants de prime abord, "Yol" et "Âlem" (sortis en 2021) soufflaient sur les braises du monde d’avant avec des idées électro-pop et disco, vaguement exotiques et franchement kitsch. Fort heureusement, la fin du confinement est venue siffler l’heure du grand rassemblement…