Alternatives énergétiques : une éolienne dans le jardin ?

"On espérait atteindre l’autonomie énergétique, à l’époque, mais on s’est rendu compte que ce n’était pas possible. Mon installation éolienne je l’estime à 20.000 euros, en ayant tout fait moi-même. Est-elle rentabilisée ? Je ne sais pas avec précision, mais je ne pense pas", explique Roland Denis. Au gré de leurs expériences, ces bricoleurs se sont rencontrés et se sont associés au sein de Atoutvent2000 pour partager et échanger sur leurs expériences. Pour l’essentiel des 55 membres, aujourd’hui pratiquement tous retraités, la pratique de l’éolien a permis, avec beaucoup d’ingéniosité et de création d’alimenter le chauffage et de voir un peu voir le compteur électrique tourner à l’envers. À Fleurus, Jean-Louis Marchand a lui aussi son éolienne, créée par lui-même, active depuis 1983. Sa propre production énergétique, il l’a complétée avec le solaire : "L’éolien et le solaire se complètent bien. Il y a plus de vent en hiver, lorsqu’il y a moins de soleil. Et en été, il y a évidemment un maximum de soleil. Et quand il se cache, c’est qu’il y a une perturbation qui se présente et le vent apparaît. Mais avec l’un ou l’autre je n’atteins pas l’autonomie. Mais c’est toutefois agréable de constater qu’on diminue de moitié les frais de chauffage".