Alternative Plus avance ses solutions pour relancer l’emploi à Spa

La Ville de Spa affiche un taux de chômage de 15 pc. Elle se classe même première de l’arrondissement de Verviers en ce qui concerne le chômage de plus de 5 ans puisque celui-ci représente 23 pc des chômeurs. Cela inquiète le parti Alternative plus, qui siège dans l’opposition. Et celui-ci avance donc ses pistes de solutions.

Les pistes de solution proposées se situent à plusieurs niveaux, à commencer par celui de l’emploi indépendant : " Il y a plusieurs possibilités : c’est la couveuse d’entreprise, l’asbl Smart, et le ‘tremplin indépendant’. Ce sont des solutions qui vont permettre aux candidats entrepreneurs d’essayer leur activité tout en ayant une sécurité (maintien des allocations de chômage) ", explique Arnaud Fagard, conseiller communal.

L’emploi dépend aussi souvent des formations. Là aussi la Ville aurait un rôle à jouer car des employeurs peinent à trouver les personnes adéquates : " On pense à l’Horeca, à Spa Monopole, mais également à l’entreprise Lejeune (voiries). On voudrait former les demandeurs d’emploi directement à Spa. Le Forem est demandeur de ce genre d’initiative. On pourrait aussi penser à l’IFAPME ", précise-t-il.

Et puis à plus long terme, selon Alternative plus, la régie communale aurait également un rôle à jouer : " La régie communale autonome s’occupe principalement de la piscine. Il faut savoir que la structure est déficitaire, notamment avec un gros investissement pour la nouvelle piscine. Il faut donc absolument renforcer cette RCA pour qu’elle ait davantage d’activités. L’idée, ce serait qu’elle devienne aussi un acteur de formation, mais également de gestion de bâtiments, et donc de former les jeunes et les moins jeunes aux métiers du patrimoine et à ceux de l’isolation des bâtiments. Ce sont deux choses dont on a grand besoin aujourd’hui ", complète encore Arnaud Fagard.

Enfin, ce parti voudrait proposer des préformations aux personnes en décrochage via une régie de quartier. Ce type de préformations s’adresserait plutôt à des jeunes qui n’ont pas encore travaillé ainsi qu’à des migrants.