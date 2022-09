Alternative au Wi-Fi, le Li-FI séduit (enfin) les industriels.

La technologie existe depuis maintenant plusieurs années mais a jusque-là été principalement réservée à quelques (rares) professionnels de l'automobile, de l'électronique, de la défense, de l'aérospatiale ou encore de la santé. Mais demain, les particuliers aussi auront la possibilité d'en profiter. De nombreux fabricants entendent en effet lancer prochainement des appareils connectés compatibles.

Les ordinateurs, smartphones ou tablettes ne possèdent pas de capteur compatible avec le Li-Fi. Mais cette situation pourrait prochainement changer grâce à l'intégration dans le système Linux de pilotes capables de prendre en charge le Li-Fi de la compagnie pureLiFi. Or Linux est à la base d'un système autrement plus populaire : Android. L'ajout du Li-Fi dans le noyau Linux n'est donc qu'un début, avant que cela ne fasse boule de neige et que l'ensemble de nos smartphones et ordinateurs puissent un jour être compatibles.

Dernière condition indispensable pour que le Li-Fi se démocratise : que les équipements en LED deviennent la norme, que ce soit dans les habitations privées, les entreprises ou les lieux publics.