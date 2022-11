Altercation chez les Diables Rouges ? Le danger des rumeurs

Lundi soir, avant d’éteindre, je consulte rapidement Twitter. Ouch… ! Plusieurs comptes reprennent les " infos " du journal L’Equipe. Pêle-mêle, on y apprend qu’après la défaite contre le Maroc, une vive altercation aurait opposé Jan Vertonghen à Eden Hazard et Kevin De Bruyne, et que Romelu Lukaku aurait dû intervenir pour séparer les protagonistes. Même un JT l’annonce. Tout le monde semble au courant, sauf nous.

Première réaction : Comment ces confrères savent-ils tout ça ? Quelle(s) taupe(s) dans le vestiaire les a informés ? Avons-nous raté l’info ?

Pourtant, on savait qu’il y avait des tensions entre certains Diables. Roberto Martinez nous l’avait lui-même confié. On avait assisté au coup de gueule entre Alderweireld et De Bruyne lors de Belgique-Canada. On avait connaissance des sorties médiatiques d’Eden et de KDB stigmatisant l’âge et/ou la lenteur de nos défenseurs, ainsi que la contre-attaque (au micro de la VRT) de Jan Vertonghen vis-à-vis de l’impuissance des attaquants dès la fin de la rencontre perdue face au Maroc.

Est-on passé à côté de quelque chose qu’on aurait pu savoir ? Possible. A vérifier. Une mauvaise nuit, durant laquelle je me promets, dès le réveil, d’appeler des sources fiables, histoire d’avoir confirmation ou infirmation des faits.

J’ai au téléphone le parent d’un des joueurs. Il/elle s’étonne. " Je ne suis au courant de rien, je n’ai consulté ni mes tweets ni la presse. Mais hier, il ne m’a parlé de rien, et le soir, à l’hôtel des Diables où les familles étaient réunies autour d’un repas, l’ambiance n’était pas tendue ".

Je raccroche en me disant que ce joueur et son parent sont probablement un peu distraits ?

Un collègue m’informe qu’un autre joueur lui a dit qu’il ne s’était pas aperçu d’un éventuel clash dans le vestiaire.

Bigre ! Lui aussi serait à ce point distrait? Ou sourd ? Ou ment-il ? Peu probable.