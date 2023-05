Altéo cherche de nouveaux volontaires pour accompagner les personnes en situation de handicap ou de maladie longue durée

Offrir aux personnes malades et en situation de handicap les moyens de prendre leur destin en main. Voilà la raison d’être du mouvement social Alteo, une ASBL qui travaille sur l’accessibilité, l’autonomie et le lien social de ses 12.000 membres répartis en Wallonie et à Bruxelles. En plus du travail de sensibilisation et des combats politiques qu’elle mène pour faire évoluer les lois et pratiques en la matière, l’association organise des activités et des services concrets pour embellir le quotidien de ses membres dans divers secteurs : sport, loisirs, culture, vacances, apprentissage ou encore mobilité.

Pour ça, l’ASBL s’appuie sur un réseau de 1250 volontaires qu’elle aimerait développer pour continuer de mener à bien ses missions. Les volontaires peuvent s’engager pour la durée de leur choix et de différentes façons : accompagner les membres vers un lieu de soin, lors d’un séjour de vacances en groupe, d’activités sportives ou encore s’engager dans la défense des droits et intérêts des personnes malades ou en situation de handicap.

Durant tout l’été, des séances d’information et des animations seront organisées dans les différentes régionales de l’association, qui correspondent globalement à celles de la Mutualité Chrétienne dont elle est une émanation. Dans le Hainaut, il y a des pôles à Mons, Tournai, Mouscron ainsi qu'à Charleroi et en Thudinie. La seule condition pour s’engager est d’avoir au moins 16 ans, Altéo se charge de former les nouveaux volontaires.