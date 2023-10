"Altamont", coup de cœur BD taillé sur mesure, une fiction sur ce festival maudit

Altamont. Un nom qui claque comme une ligne de basse et que l’Histoire a préféré oublier. Quatre mois après Woodstock, c’est pourtant le lieu que choisissent les Rolling Stones, sur la Côte Ouest des États-Unis, pour y installer LEUR festival, les Stones ayant loupé la grand-messe de la Côte Est qui a notamment sacré Jimi Hendrix, les Who, Ten Years After ou encore Joe Cocker. A l’affiche, avant eux, bien sûr : les Grateful Dead, Santana ou encore les Crosby, Stills, Nash & Young – qui livreront un set minimal avant de s’enfuir en hélicoptère. Bref, des groupes déjà vus à Woodstock, contrairement à la tête d’affiche.

La bande dessinée nous raconte le périple de cinq jeunes hippies bien décidés à aller voir Carlos Santana et Mick Jagger de très près. L’album est une pure fiction, au plus près des personnages. Mais il s’appuie sur les éléments historiques qui collent à ce festival maudit, celui qui a sonné la fin du rêve hippie, comme on le dit souvent. Pas sûr que les Stones, en pleine promo de leur nouvel album, apprécieraient que des journalistes leur rappellent ce mauvais souvenir. Altamont se soldera par quatre morts et des dizaines de blessés. Ce qu’on avait craint à Woodstock, le mélange entre drogues, grande concentration de jeunes contestataires et musique rock avait pu être évité, sans doute en partie à cause de la météo désastreuse et de la boue. Mais à Altamont, les Stones font le choix de faire assurer le service d’ordre par les Hells Angels et de les payer en bières. Très vite, les esprits s’échauffent. Et comme les Hells sont venus avec des chaînes de moto et des queues de billard, les coups font très très mal. Mais voilà que je vous reparle du festival, le vrai, plutôt que la BD. C’est sans doute parce que les deux se confondent constamment.

L’intérêt de la fiction est double. D’une part, une incarnation permet toujours d’entrer plus facilement dans une page d’histoire. Et ici, passé une longue introduction très bavarde où les personnages sont présentés dans leur combi Volkswagen en route pour Altamont, ça fonctionne parfaitement. D’autre part, grâce à ces cinq protagonistes, deux femmes, trois hommes, et à leurs profils très spécifiques, les auteurs nous emmènent à l’intérieur des enjeux de ce festival : le rêve hippie sur fond de guerre du Vietnam est au cœur de l’intrigue. Le scénariste Herik Hanna construit une véritable histoire qui s’achève des années après Altamont, dans un final inattendu. Mais la réussite du livre ne tient pas seulement à ce scénario brillant, documenté et cependant original. Au dessin, on retrouve toute l’ambiance de l’époque, notamment via l’usage de trames pointillées sur les visages, on est en pleine esthétique flower power et c’est d’autant plus étonnant que le dessinateur britannique Charlie Adlard, bien connu des lecteurs de comics, ne nous avait pas préparés à ça : c’est le créateur graphique de la série Walking Dead ! Passer des zombies aux festivaliers d’Altamont, c’est certes toujours parler de morts-vivants, quelque part. Mais le contexte hippie est quand même très différent…

"Altamont" de Herik Hanna et Charlie Adlard, chez Glénat