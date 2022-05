Alpinisme : un nouvel exploit pour le roi de l’Himalaya

Mais où s’arrêtera Nirmal Purja MBE (surnommé Nims Dai), le plus célèbre des alpinistes actuels ? Le népalais d’origine (qui dispose également d’un passeport britannique suite à son engagement dans les forces spéciales) vient de réaliser un nouvel exploit en Himalaya où la saison des expéditions sur les 8000 mètres bat son plein. Fidèle à son style ultrarapide, il a réussi l’enchaînement de l’Everest (8.8848 mètres), du Lhotse voisin (8516 mètres) et du Kanchenjunga (8586 mètres) en seulement 8 jours, 23 heures et 10 minutes, un nouveau record du monde. Le tout sans recourir à de l’oxygène artificiel.

Nirmal est devenu en quelques années le spécialiste des expéditions en très haute altitude après avoir notamment réussi la première ascension hivernale du K2 l’année dernière (au sein d’une cordée 100% népalaise) et enchaîné les 14 sommets de la planète culminant au-dessus de 8000 mètres (tous situés en Himalaya ou dans le Karakoram) en 7 mois à peine.

Le roi des réseaux sociaux (1,9 million de followers sur Instagram) et du merchandising âgé de 38 ans à peine est depuis son éclosion devenu le puissant patron d’une agence spécialisée dans l’alpinisme de haute altitude et a réalisé un documentaire diffusé sur Netflix qui a connu un énorme succès populaire de par le monde. Après ce nouvel exploit retentissant dans le monde de l’alpinisme, le Népalais a indiqué : "ma mission a toujours été d’inspirer les gens et de montrer de quoi les êtres humains sont capables, c’est ce qui me donne de l’énergie et de l’enthousiasme – montrer aux gens que rien n’est impossible. Je suis un pionnier et je veux inspirer tout le monde à savoir qu’ils peuvent aussi réaliser leurs rêves."En quelques années de pratique de l’alpinisme, il a ainsi déjà atteint 29 fois le sommet d’une montagne de plus de 8000 mètres (sur 29 tentatives). Et déjà indiqué qu’il retournerait au sommet de l’Everest et du Lhotse dans quelques jours (le 24 ou le 25 en fonction de la météo) pour accompagner ses prestigieux et fortunés clients.