Alpinisme: Maud Bamps, de Koh-Lanta à l'Everest

Elle nous a donné rendez-vous au 2e étage de la maison familiale construite en grande partie de ses propres mains avec son mari. Une pièce aménagée en camp d'entraînement dans laquelle Maud passe toutes ses nuits, au milieu de son matériel d'expédition. Au milieu, une tente hypoxique qui permet de diminuer la pression atmosphérique et reproduire les conditions de raréfaction de l'oxygène propre à la haute altitude.

"Je dors ici depuis plusieurs semaines pour préparer mon corps à l'altitude. Dans cette tente, c'est comme-ci j'étais à 6.000 mètres d'altitude. C'est une forme d'entraînement passif qui doit me permettre d'arrivée le mieux préparée possible au camp de base de l'Everest."

Maud Bamps-Michotte, la gagnante belge de Koh-Lanta 2019, la célèbre émission d'aventure française, s'apprête à partir au Népal (elle décolle vers Katmandu le 17 avril) pour tenter l'ascension de l'Everest, le plus haut sommet de la planète (8848 mètres). Une suite logique pour cette aventurière touche-à-tout, adepte de trekking, d'alpinisme, de rafting et de ski. Une athlète shootée à l'adrénaline et aux sensations fortes qui a déjà a accroché quelques sommets emblématiques à son palmarès (Mont-Blanc, Kilimandjaro, Elbruz et Aconcagua notamment). "Mon but, c'est de réussir ce qu'on appelle les 7 sommets, à savoir l'ascension du plus haut sommet de chaque continent (le Mc Kinley en Amérique du nord, l'Aconcagua en Amérique du sud, le Kilimandjaro en Afrique, le Mont Vison en Antarctique, l'Elbruz en Russie, la pyramide Carstensz en Océanie et l'Everest en Asie). C'est un projet qui est né pendant l'émission à laquelle j'ai participé. Je me suis juré que si je l'emportais je tenterais l'Everest."

De rêve, le projet est devenu réalité. Maud a trouvé un sherpa pour l'accompagner et s'est offert le permis d'ascension. "Au total, ce projet va me coûter 25.000 euros alors qu'habituellement, via des agences spécialisées, il faut compter le double. Je vais partir au moins 6 semaines pour gravir la montagne par la voie normale, via le Népal. Je rêve évidemment d'atteindre le sommet. On en rêve tous. mais je sais aussi que je n'irai pas au-delà de mes limites. J'aurai la sagesse de faire demi-tour si mon guide me le demande."

Si elle parvient sur le toit du monde, probablement à la mi-mai, Maud deviendrait la 4e femme belge à fouler le sommet de l'Everest.