Alpes : les vaches et les fromages souffrent d’un été trop chaud

A la ferme des Lorettes, comme ailleurs dans les Alpes, les vaches, et donc, les fromages traditionnels, souffrent de la chaleur.

"Tout est jaune et sec à cause de la sécheresse, il n’y a plus assez d’herbe, on est obligé de descendre de l’alpage un mois plus tôt".

"On perd un reblochon par jour et par vache", soit environ 5% de la production, "les anciens évoquent la sécheresse de 1976 ou de 2003, moi j’étais trop jeune", dit Théo Bargetzy, 28 ans dont six au sein de la GAEC des Lorettes (Haute-Savoie).

Au plus chaud de l’été, le thermomètre a dépassé les 30° à 1600 mètres d’altitude sur les hauteurs de La Clusaz, les névés de la chaîne des Aravis ont fondu en laissant la roche grise à nu, les prairies ont grillé faute de pluie. Les vaches donnent moins de lait et un lait moins riche, ce qui pèse sur le rendement.

Dans les vallées, les élevages ont davantage enduré les effets d’une canicule historique ponctuée mi-août par un bref épisode de pluie, à peine suffisant pour reverdir les prés. Et globalement, la production laitière est "de moins 15% par rapport à l’année passée" en relevé hebdomadaire, selon l’Association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes (AFTAlp).