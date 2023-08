Alpes : le lac Blanc, "point chaud" de la vallée de Chamonix.

En attendant, le lac Blanc bénéficie depuis cet été de nouvelles mesures de protection : cordons pour dissuader les sorties de sentier, système d’auto-déclaration du bivouac, baignade interdite en juillet et août, sensibilisation des promeneurs… L’heure du déjeuner cristallise l'affluence sur le site idéal pour un pique-nique avec vue.

Et malgré les grands panneaux précisant les différents interdits, le message a parfois du mal à passer.

"Depuis le début de la saison, on a déjà dû crier trois ou quatre fois sur des gens en sous-vêtements, prêts à se baigner", raconte Marion Armand, la gardienne du refuge voisin.

La baignade, interdite pour des raisons de sécurité, est passible d’amende. "Je l’ai vu sur les panneaux, ça me semble normal", souligne Esther Vos, une jeune Hollandaise accompagnée de ses parents tandis qu’un jeune échappant à la surveillance plonge dans l’eau froide du lac Blanc.

Autre "fléau", les drones, interdits en réserve naturelle. En l’espace de 15 minutes, Marion Guitteny intercepte deux appareils. "Désolé, on ne savait pas", plaide un couple d’Anglais. "Les drones, on en voit de plus en plus", soupire la conservatrice, qui veille à effacer les images illicites.