Alpecin-Fenix : Lionel Taminiaux veut à nouveau goûter à la victoire, après une saison 2021 "mitigée"

Le Jodoignois de 25 ans, a un contrat jusqu’à fin 2023 chez Alpecin-Fenix. Un contrat longue durée, qui lui laisse le temps de faire son trou dans l’équipe belge : " Il me reste encore deux ans pour me montrer et pour prouver que j’ai ma place dans l’équipe et que je peux ramener de beaux résultats "

Le coureur wallon, formé dans l’équipe Wallonie-Bruxelles de Christophe Brandt, aura deux casquettes cette saison. Tout d’abord un rôle d’équipier pour amener Philipsen et Merlier au sprint, et puis un statut de leader sur les plus petites courses.

Le sprinteur puncheur compte trois victoires pros à son compteur (ndlr, il s’est imposé sur La Roue Tourangelle et a remporté deux kermesses pros celle de Erpe-Mere et de Vianela). Il aimerait à présent gagner sa première course pour Alepin Fenix : " Quand tu as 25 ans tu dois viser la victoire. C’est vrai que ça apporte une satisfaction de voir son leader gagner, surtout après un bon travail d’équipe. Mais je ne peux pas dire que c’est la même satisfaction que de gagner soi-même ".