Alpecin-Deceuninck : "Notre but est de rester au sein du World Tour le plus longtemps possible"

La formation belge sera alignée dans toutes les courses du WorldTour. "Cette année sera très spéciale, elle sera notre première dans le WorldTour", a indiqué mercredi Philip Roodhooft lors de la journée de presse de son équipe à Pedreguer. "Il n’y aura pas beaucoup des changements dans notre fonctionnement par rapport à 2022 et aux années précédentes. Nous sommes présents, dans la même entité légale, avec deux équipes du World Tour et deux équipes de développement, masculine et féminine. Nous sommes uniques dans cette optique dans le monde du cyclisme actuel. Nous viserons les classiques, les victoires d’étapes, des succès en cyclocross, en mountainbike, en gravel. Notre but est de rester au sein du WorldTour le plus longtemps possible en notant au passage que 80% de notre programme était jusqu’ici déjà des courses du WorldTour".