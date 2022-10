Alpecin-Deceuninck, avec Taminiaux, brille au Tour de Langkawi : "Le public veut voir van der Poel"

Le Tour malaisien a réussi à attirer un beau plateau, comme le confirme Lionel Tamiaux : "Six équipes World Tour sont présentes. La plupart des équipes s’étaient inscrites, pour aller chercher des points dans la course au World Tour. C’est le cas de Lotto-Soudal et de la Movistar, mais finalement tout était déjà joué au moment d’arriver au départ de l’épreuve".

Le public malaisien est nombreux sur le bord des routes, et la présence de van der Poel attire les regards dans l’équipe belge : "David van der Poel est avec nous, le grand frère de Mathieu. Du coup de nombreuses personnes viennent au bus et demandent de pouvoir voir van der Poel… en pensant que c’est Mathieu. Mais c’est David. Cela dit les gens ici connaissent énormément de coureurs européens, la preuve que le cyclisme est très populaire en Malaisie."