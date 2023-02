Alost retrouve son carnaval et son cortège satirique

Le bourgmestre de la ville, le N-VA Christoph D'Haese, a quant à lui toujours défendu bec et ongles son carnaval, rejetant toute intention antisémite et répétant qu'il n'y a pas lieu de censurer les sociétés carnavalesques.

Il n'en va pas autrement cette année. "Le droit à la fête est un droit fondamental. On sait de quoi on peut rire ou non. Mais le droit à l'humour est ici central", indique-t-il.

Selon le bourgmestre, l'envie des habitants et fêtards venus d'ailleurs de lâcher la bride cette année, après les annulations dues à la pandémie, est perceptible. "Mais on le fait en sécurité", insiste-t-il, parlant du carnaval "le plus sécurisé" jamais organisé.

Dimanche, 278 agents de police sont actifs pour encadrer l'évènement, et les services de secours ainsi que les pompiers ont prévu du personnel supplémentaire. La police de la navigation garde quant à elle un œil sur la Dendre, tandis que des services de police surveillent les réseaux sociaux. "Les défis sont chaque année plus grands. Les personnes avec de mauvaises intentions ne sont pas les bienvenues", prévient le bourgmestre.

La zone de fête est fermée à la circulation, avec des blocs de béton et des camions de la localité. Et la police effectue des contrôles d'identité.