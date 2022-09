Alors vous faites quoi ce week-end ? Voici ce qu’on vous propose du 9 au 11 septembre !

La rentrée n’est pas l’apanage de l’école et du travail. Les lieux culturels accueillent aussi à nouveau leur public, comme le Vecteur qui, pour l’occasion, a prévu une soirée spéciale (et gratuite !) ce vendredi 9 septembre. Entre expos et concerts, la salle carolo a prévu un programme spécial pour l’occasion.

Dès 19h, l’artiste Anne-Claire Noyer présentera une nouvelle exposition à voir durant tout le mois de septembre. En résidence à Charleroi, l’artiste s’est constitué un inventaire de formes, de symboles et de couleurs à assembler, répéter, combiner. Un travail sur le motif, une autre manière de retranscrire l’atmosphère de la ville.

La musique sera aussi au rendez-vous avec le duo tournaisien MIT – The Male Idiot Theory et son savant mélange de punk et de garage. Et en tête d’affiche, La Jungle, réputé pour ses lives endiablés teintés de techno et de rock, qui présentera son tout nouvel album : Ephemeral Feast.

Quand ? Vendredi 9 septembre à partir de 19h

Où ? Le Vecteur, Rue de Marcinelle 30 Charleroi

Infos pratiques : Gratuit – Programme complet