Alors que Strépy-Bracquegnies rend hommage à ses victimes, la ville continue à lutter contre la vitesse excessive

Celui qui porte cette bataille auprès des autorités c’est Antonio Gava, échevin des travaux de la Louvière. Il s’est associé avec d’autres familles victimes de chauffard de la route et réclame que ces conducteurs récidivistes soient plus lourdement punis par loi.

Il considère notamment "qu’à partir du moment où on conduit depuis des années à des vitesses excessives on sait que si on dérape on va faire un 'strike', cela veut dire qu’on est conscient et qu’on est donc responsable".

Il trouve la justice belge trop légère en la matière, "on va rencontrer tous les ministres, je sais que ce sera long mais il faut des peines exemplaires".

Il réclame également le retrait du permis jusqu’au procès de ceux impliqués dans des drames. Mais son travail de prévention ne s’arrête pas là, il espère prochainement aller à la rencontre des jeunes lycéens et conducteurs pour les sensibiliser au danger de la vitesse sur les routes.