Alors que la FIFA lui aurait refusé de s’exprimer avant la finale de la Coupe du Monde, Zelensky tente sa chance directement auprès des médias

Dans cette courte vidéo d’une minute et 42 secondes, le président Zelensky a délaissé les habits kaki pour une tenue plus sportive, un sweat-shirt foncé barré du slogan "Je suis Ukrainien". A l’arrière-plan, sur fond noir, les contours lumineux, bleus et jaunes, de l’Ukraine se dessinent.

Dans son message, Volodymyr Zelensky met en avant les aspects positifs du sport et d’une compétition comme la Coupe du Monde de football qui "a prouvé maintes fois […] que des pays différents et des nationalités différentes peuvent décider de manière fair-play de qui est le plus fort".

C’est "le rêve de chaque père […] de prendre son fils à un match de foot", y explique Vlodymyr Zelensky, et "celui de chaque mère que son fils revienne de la guerre", ajoute-t-il. Et pour lui, "dans la guerre", "pas de champion", "pas de match nul".

Il en appelle alors à toutes les nations pour œuvrer à la paix. "La guerre doit perdre et la paix doit devenir le (la) champion (ne)". Et de leur demander de soutenir l’Ukraine dans ses efforts pour la paix.