Alors qu’elle poursuit ses exercices militaires autour de Taiwan, quelle est la réelle puissance de l’armée chinoise ?

L’armée chinoise est ce que les experts qualifient d’armée de masse. Avec une population d’1,4 milliard d’individus, l’armée populaire de libération, son nom officiel, compte 2110.00 hommes, loin devant les 1.434.000 soldats américains. " Si la Chine est première au niveau des effectifs, elle n’est toutefois que deuxième en termes de puissance de feu globale, derrière les Etats-Unis et devant la Russie ", explique Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD).

Une analyse qui prend en compte l’arsenal nucléaire et l’ensemble des moyens des forces terrestres, aériennes et navales. A l’heure actuelle la technologie et l’équipement comptent plus que le nombre.