"Alors on sort" : une journée de cours en extérieur pour sensibiliser au respect de la nature

Encourager les enseignants à organiser des activités à l’extérieur, c’est l’objectif de l’association Good Planet qui coordonne les activités dans 650 écoles du pays. "En temps normal, avec le fonctionnement normal des écoles, il n’est pas possible de passer tout son temps à l’extérieur. Définir un moment pour ça, cela permet de voir comment on se sent à la fin de la journée. On se rend compte que ce n’est pas si difficile à faire et qu’avec un petit peu d’organisation et de logistique, il est possible de multiplier les moments à l’extérieur", explique Bérengère Sarazin, chef de projet chez GoodPlanet,

Cette initiative a aussi pour but d’éveiller les enfants aux problématiques environnementales. "Il est important que les enfants puissent connaître la nature, car c’est le point de départ pour pouvoir la défendre et la protéger. Les accompagner dans cette transition écologique doit commencer dès l’enfance", affirme-t-elle.

L’initiative "Alors on sort" s’inscrit dans une série de journées coordonnées par GoodPlanet. Plus tôt dans l’année, les élèves avaient déjà été sensibilisés à la sobriété énergétique, lors d’une journée "gros pull", ou encore à l’alimentation locale et durable.