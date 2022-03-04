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Le 8/9

"Alors on mange" : Jean-Luc Fonck sort une interprétation formidable à la Stromae sur "Kramiek"

La chanson de Jean-Luc Fonck : "Kramiek"

Le 8/9

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il y a 43 minutes1 min
Par François Saint-Amand
Le 8/9VivacitéVidéoLE 8/9JEAN-LUC FONCK

Jean-Luc Fonck a rendu hommage à Stromae avec Kramiek, une chanson qui fait la fête au maestro.

Ils n'ont pas le même âge mais ils ont le même talent. Stromae et Jean-Luc Fonck sont capables de susciter des émotions fortes et inattendues dans leurs chansons. Pour célébrer le retour du maestro, le chroniqueur du 8/9 a livré un morceau bien inspiré par la star belge de 36 ans.

Il a replacé les 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : Saint-Josse-ten-Noode, parking, sonnette et hurlu.

Les paroles de "Kramiek"

YOUPIE YOUPIE, C’EST VENDREDI

ET LE VENDREDI, C’EST RESTO

CE SOIR C’EST A  SAINT JOSSE TEN NOODE

ETOILES MICHELIN LET’S GO MILLAUT

 

ON TROUVE UNE PLACE DE PARKING

JUSTE A COTE, JUSTE A DEUX PAS

POUR TROUVER UNE PLACE, FAUT DE L’CHANCE

ON PENSE A CEUX QUI N’EN ONT PAS

 

ON SE DIRIGE VERS L’ENTREE, 

ELLE EST IMMENSE

SI L’ENTREE EST D’JA GRANDE COMME CA, 

FAUT PAS DEMANDER LA TAILLE DES PLATS

 

LE PATRON APPELLE  UN SERVEUR

AVEC SA PETITE SONNETTE

UN PETIT GARS HABILLE EN  HURLU 

NOUS INSTALLE A LA FENETRE

 

ALORS ON MANGE

ALORS ON MANGE

ALORS ON MANGE

FORRRRRRRMIDABLE ON PASSE A TABLE

 

LE PLAT DU JOUR, C’EST DE LA SOLE

C’EST BIEN PARCE QUE LA SOLE C’EST PLAT

UN PLAT DU JOUR QUI N’EST PAS PLAT,

ON N’SAIT PAS C’QUE C’EST MAIS C’EST PLUS UN PLAT

 

IL Y A LA RAIE , LA PLIE AUSSI 

QUI SONT TOUS DEUX DES POISSONS PLATS 

MAIS COMME LA CHANSON EST EN MI ,

PRENDRE LA RAIE, CA N’VA PAS

 

ALORS ON MANGE

ALORS ON MANGE

ALORS ON MANGE

FORRRRRRRMIDABLE ON PASSE A TABLE

 

QUAND Y’EN N’A PLUS Y’EN A ENCORE

VOILA LE MOMENT DU ROQUEFORT

ON FINIT PAR DES MACARONS 

ET ON DEMANDE L’ADDITION

 

QUAND ON SORT, NOTRE VOITURE N’EST PLUS LA

ELLE EST A LA FOURRIERE, ON NE POUVAIT PAS LA GARER LA

ON S’EN FICHE, IL Y A UNE FRITERIE JUSTE LA

ON COMMANDE DES CERVELAS

 

ALORS ON MANGE

ALORS ON MANGE

ALORS ON MANGE

FORRRRRRRMIDABLE ON PASSE A TABLE

 

ET QUAND Y’EN N’A PLUS, Y’EN N’A PLUS…

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