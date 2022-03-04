"Alors on mange" : Jean-Luc Fonck sort une interprétation formidable à la Stromae sur "Kramiek"

YOUPIE YOUPIE, C’EST VENDREDI
ET LE VENDREDI, C’EST RESTO
CE SOIR C’EST A SAINT JOSSE TEN NOODE
ETOILES MICHELIN LET’S GO MILLAUT
ON TROUVE UNE PLACE DE PARKING
JUSTE A COTE, JUSTE A DEUX PAS
POUR TROUVER UNE PLACE, FAUT DE L’CHANCE
ON PENSE A CEUX QUI N’EN ONT PAS
ON SE DIRIGE VERS L’ENTREE,
ELLE EST IMMENSE
SI L’ENTREE EST D’JA GRANDE COMME CA,
FAUT PAS DEMANDER LA TAILLE DES PLATS
LE PATRON APPELLE UN SERVEUR
AVEC SA PETITE SONNETTE
UN PETIT GARS HABILLE EN HURLU
NOUS INSTALLE A LA FENETRE
ALORS ON MANGE
ALORS ON MANGE
ALORS ON MANGE
FORRRRRRRMIDABLE ON PASSE A TABLE
LE PLAT DU JOUR, C’EST DE LA SOLE
C’EST BIEN PARCE QUE LA SOLE C’EST PLAT
UN PLAT DU JOUR QUI N’EST PAS PLAT,
ON N’SAIT PAS C’QUE C’EST MAIS C’EST PLUS UN PLAT
IL Y A LA RAIE , LA PLIE AUSSI
QUI SONT TOUS DEUX DES POISSONS PLATS
MAIS COMME LA CHANSON EST EN MI ,
PRENDRE LA RAIE, CA N’VA PAS
ALORS ON MANGE
ALORS ON MANGE
ALORS ON MANGE
FORRRRRRRMIDABLE ON PASSE A TABLE
QUAND Y’EN N’A PLUS Y’EN A ENCORE
VOILA LE MOMENT DU ROQUEFORT
ON FINIT PAR DES MACARONS
ET ON DEMANDE L’ADDITION
QUAND ON SORT, NOTRE VOITURE N’EST PLUS LA
ELLE EST A LA FOURRIERE, ON NE POUVAIT PAS LA GARER LA
ON S’EN FICHE, IL Y A UNE FRITERIE JUSTE LA
ON COMMANDE DES CERVELAS
ALORS ON MANGE
ALORS ON MANGE
ALORS ON MANGE
FORRRRRRRMIDABLE ON PASSE A TABLE
ET QUAND Y’EN N’A PLUS, Y’EN N’A PLUS…