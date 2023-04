Alors on chante, le spectacle surprise d’Alec Mansion

Dans "Alors on chante", Alec Mansion est envoyé par Lio sur le terrain pour sauver la chanson, qui est mise en danger par The Wolf, un infâme terroriste incarné par l’excellent Renaud Rutten. The Wolf veut faire taire tous les chanteurs de la terre. Le spectacle mélange donc un film projeté dans la salle et un récital d’Alec Mansion qui apparaît subitement sur la scène. Alec va alors faire chanter les spectateurs présents sur des tubes légendaires, afin de contrer les projets du Wolf !

Le concept film/scène est unique et plutôt réussi. Vous n’avez pas tout compris ? Voyez plutôt !