"Alors On Change" devient "Y’a pas de planète B"

Tous les jours, on nous inonde d’infos, de chiffres, de faits liés à l’état de la planète et à notre avenir. On sait bien que c’est chaud… Les choses ne vont pas spécialement dans le bon sens. Mais que sait-on vraiment ? D’où venait cette info dont on a vaguement entendu parler ? Et ce chiffre qu’on a lu dans un titre d’article, c’était quoi déjà ?

Gwenaëlle Dekegeleer, François Boueyrie et toute l’équipe reviennent aux bases pour tout comprendre. Ils retournent sans complexe les grandes idées reçues sur l’écologie, avec humour et légèreté, dans des capsules sur Facebook, des articles et des vidéos de 13 minutes sur Tipik et Youtube. En collaboration avec les médias de proximité, partenaires et diffuseurs du projet, Y’A PAS DE PLANÈTE B choisit aussi de mettre en avant des acteurs locaux. Ces personnalités inspirantes s’adaptent déjà aux nouvelles donnes, à cette réalité climatique et environnementale qui se dessine, nous dépasse et avec laquelle nous allons devoir composer.