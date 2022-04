Alors On Change, coup de cœur du jury du prix du journalisme constructif NEW6S

L’émission Alors On Change tournée à la COP26 remporte le coup de cœur du jury au prix du journalisme constructif NEW6S 2022.

Une émission dans laquelle Gwenaëlle Dekegeleer et Renaud Hoyois ont suivi Adélaïde Charlier et les jeunes activistes du mouvement Youth For Climate dans leur déplacement à la COP26 de Glasgow. Un parcours fait de doutes et d’espoir, au cœur d’un événement mêlant chefs d’Etat, ONG, activistes, journalistes et citoyens du monde entier. L’occasion de mettre en lumière la manière dont ils conçoivent leur rôle d’activistes et les leviers qui sont les leurs, au beau milieu des discours politiques souvent peu en phase avec leurs attentes.

En attribuant ce prix, le jury a souhaité :