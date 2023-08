"Alors, heureux.se.x ?", une saison enthousiasmante au Théâtre Jardin Passion à Namur

"Alors, heureux.se.x ?" C’est l’intitulé de la saison du Théâtre Jardin Passion à Namur. Une saison éclectique, pour tous les goûts et toutes les envies. Du théâtre, du stand-up, des concerts, des spectacles pour le jeune public et pour les scolaires, et de la création. 50 projets différents au total.

Rencontre avec Marie-Noëlle Hébrant, comédienne et co-directrice du théâtre, qui nous dévoile la tendance 2023-2024…

Premier rendez-vous ce vendredi 1er septembre, avec la Foire aux impros, en compagnie de Geoffrey Seron, Marie-Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre, Sébastien Hébrant, Virginie Dhondt et Pierre Poucet