"Alors, c’est qui le boss ?" : la géniale anecdote d’un ancien joueur de Chelsea sur l'"inarrêtable" Eden Hazard

Oui, un peu plus de deux mois après l’annonce de son départ du Real Madrid, Eden Hazard, 32 ans, est toujours sans club. Une triste fin de carrière pour l’ex-capitaine des Diables Rouges, qui avant sa période sombre en Espagne, était, et c’est toujours bon de le rappeler, l’un des meilleurs joueurs du monde. Et ce n’est pas nous qui le disons, mais bien les joueurs qui l’ont côtoyé.

Invité de l’émission Colinterview diffusée sur Youtube, Loïc Rémy, qui a joué deux années (entre 2014 et 2016) aux côtés d’Hazard, est revenu sur sa rencontre avec le Belge à son arrivée à Chelsea.

"Au premier entraînement, il était un peu nonchalant. Je vois qu’il perd des ballons, qu’il ne défend pas trop. Je rentre dans le vestiaire et lui dis : "Eden, sérieux ? Tu t’entraînes comme ça ?". Et puis il me répond : "Ne t’inquiète pas, tu verras ce week-end qui est le boss"".

Vint alors le week-end. L’international français prend place sur le banc et s’apprête à admirer le show Eden Hazard : "Il jouait avec ses enfants dans la cour de récré. Ce jour-là, je rentre et marque sur une action qu’il crée, où il met le joueur adverse dans les cordes. Après le match, dans le vestiaire, Eden vient et me dit "Alors, je t’avais dit que c’était qui le boss ?"".

"C’était une machine de guerre, il était inarrêtable. C’est l’un des meilleurs joueurs avec lequel j’ai joué", a conclu Rémy, lui aussi toujours à la recherche d’un club.

Un autre bel hommage après celui de Rio Mavuba. Eden Hazard a visiblement la côte auprès des Français.