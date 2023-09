Alonn sous les projecteurs des Enfants de choeur

Ce dimanche 10 septembre, Michaël Pachen reçoit Alonn, le grand vainqueur de la saison 10 de The Voice Belgique.

Venu pour proposer son single "Happy over sad ", il se plonge dans l'ambiance décalée de l'émission et s'amuse des chroniques et des vannes de la bande du jour :Tamara Payne, Samuel Tits, Freddy Tougaux et Christophe Bourdon.

La carte blanche proposée par Claude François, les biesses questions, les news fake news, autant de situations absurdes qui fusent sur le plateau et qui vous donneront la pêche en ce dimanche matin.

Les Enfants de Chœur, tous les dimanches de 9 heures à 10h30 sur Vivacité et en avant-première sur Auvio, le vendredi à 18h.