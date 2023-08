Alonn reprend en live le titre "Those Eyes" du groupe New West

Alonn était l’invité du 8/9, où il est venu évoquer son parcours avant et après The Voice. Il a aussi repris en live le titre Those eyes de New West.

Avant de remporter la finale de la 10e saison de The Voice Belgique en 2022, Alonn avait déjà une belle expérience musicale derrière lui. Passé notamment par le conservatoire de Charleroi, il participera en 2019 au concours Eurovision des Choeurs en Suède.

"C’était une très chouette expérience, on a vraiment passé un bon moment", se souvient-il. "C’était dans un petit stade et on s’est bien marré."

Depuis sa révélation en 2022, il a beaucoup travaillé avec d’autres artistes comme Alex Germys et le groupe Delta, et est venu nous présenter en mai dernier son tout premier single Happy over sad.

"J’ai essayé de trouver mon style", raconte Alonn. "Ça a toujours été un rêve et une peur en même temps, parce que quand on montre au monde ce qu’on a envie de lui faire entendre, ça laisse découvrir une partie de notre personnalité."