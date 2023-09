Aloïse a 14 ans et nous vient d’Ohey, une commune située dans la province de Namur. Dans la vie, elle a deux passions : les zombies et le chant. Fan de la première heure de séries comme The Walking Dead, elle est fascinée par cet univers fantastique. En ce qui concerne le chant, elle suit des cours avec le finaliste de la huitième saison de The Voice Belgique, Guillaume Vermeire. C’est d’ailleurs lui qui a annoncé à Aloïse sa participation aux Blind Auditions lors d’une de leurs sessions. À l’avenir, elle aimerait travailler dans la musique, donner des cours de chant aux enfants et les aider à s’épanouir dans leur passion comme elle a pu le faire.